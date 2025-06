Legende: Flog in Turku (FIN) regelrecht über die Hürden Ditaji Kambundji (r., Archivbild). imago images/Imagn Images

Ditaji Kambundji und Audrey Werro kamen am internationalen Meeting in Turku (FIN) zu überzeugenden Siegen. Kambundji triumphierte über 100 m Hürden in 12,66 Sekunden, Werro gewann die 800 m in 1:59,39 Minuten.

Nach einem souveränen Vorlaufsieg in 12,80 Sekunden verbesserte Kambundji im Final mit 12,66 ihre Saisonbestzeit um 5 Hundertstel. Die letztjährige EM-Zweite ist damit hinter der Niederländerin Nadine Visser (12,49) die Nummer 2 in Europa in dieser Saison. Erst fünfmal in ihrer Karriere ist die 22-jährige Bernerin schneller gelaufen.

Werro wieder unter 2 Minuten

Werro, die Schweizer Rekordhalterin über die 800 m, gewann in 1:59,39 Minuten und blieb in ihrem vierten Saisonrennen zum vierten Mal unter der 2-Minuten-Marke. Mit ihrem Landesrekord von 1:57,25 ist die 20-jährige Freiburgerin hinter der Äthiopierin Tsige Duguma (1:56,64) aktuell die Nummer 2 auf der Welt.

Jonas Raess lief im 5000-m-Rennen in 13:14,78 Minuten mit der zweitbesten Outdoor-Zeit seiner Karriere auf Platz 5.