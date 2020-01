Legende: Olympia soll nicht in Gefahr sein Stabhochspringerin Nicole Büchler. Keystone

Leichtathletik: Büchler mit Misstritt

Stabhochspringerin Nicole Büchler fällt bis auf Weiteres aus. Die Schweizer Rekordhalterin verletzte sich bei einem Misstritt im Training. Aufgrund der Verletzung verpasste die 36-Jährige den Start am Hallenmeeting in Magglingen. Büchler ist allerdings zuversichtlich, dass sie trotz Trainingspause rechtzeitig auf den Sommer in Form kommt. Den Höhepunkt des Jahres bilden die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August).