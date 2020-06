Del Ponte mit Spitzenzeit in den Niederlanden

Del Ponte und Wicki mit Allzeit-Bestleistung

Ajla Del Ponte hat zum Saisonauftakt eine starke Leistung gezeigt. Die Tessinerin lief in Arnhem (NED) mit 16,71 Sekunden eine Schweizer Allzeit-Bestleistung über 150 m. Sie verbesserte damit die nationale Bestleistung von Lea Sprunger gleich um 35 Hundertstel. Ebenfalls einen Schweizer Rekord stellte Silvan Wicki bei den Männern auf. Der 25-Jährige lief die 150 m in Langenthal in 15,05 s.

Stabhochspringer Blech gewinnt im Düsseldorfer Autokino

Torben Blech (GER) hat das Stabhochsprung-Meeting im Düsseldorfer Autokino gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Freitagabend mit der übersprungenen Höhe von 5,55 Metern gegen seine insgesamt fünf Konkurrenten durch. Beim ersten deutschen Leichtathletik-Wettkampf vor Zuschauern seit Beginn der Corona-Pandemie waren rund 230 Autos auf der Anlage, die mit Warnblinkern, Abblendlicht und Scheibenwischern für eine Stimmung der etwas anderen Art sorgten.