Legende: Hart gelandet Für Luvo Manyonga dürfte die Karriere gelaufen sein. imago images

Manyonga verstösst abermals gegen die Dopingregeln

Der südafrikanische Weitspringer Luvo Manyonga, Olympia-Zweiter von 2016 in Rio und in der darauffolgenden Saison Weltmeister, wurde wegen Verstosses gegen die Anti-Doping-Regeln für 4 Jahre gesperrt. Laut der Athletics Integrity Unit (AIU) soll der 30-Jährige einmal eine Dopingkontrolle verpasst und zweimal seinen Aufenthaltsort ungenau gemeldet haben. Manyonga, der seit seinem 4. Platz bei der WM in Doha im September 2019 keinen Wettkampf mehr bestritten hat, war bereits seit Anfang Januar vorläufig suspendiert. 2012 wurde er wegen der Einnahme von Methamphetamin bereits für 18 Monate gesperrt.