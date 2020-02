Hochspringerin Lang mit Schweizer Rekord

Hochspringerin Salome Lang hat an den Hallen-Schweizermeisterschaften einen neuen Landesrekord realisiert. Die Baslerin überquerte in St. Gallen 1,94 m und verbesserte damit ihre eigene Bestmarke um 1 Zentimeter. Erst Ende Januar 2020 hatte Lang den 18 Jahre alten Schweizer Rekord von Corinne Müller (1,92 m) an sich gerissen.

Rüttimann schafft EM-Limite

Eric Rüttimann hat beim Halbmarathon in Barcelona die Limite für die Leichtathletik-EM in Paris (26. bis 30. August 2020) erfüllt. Der Langstreckenläufer vom LC Uster absolvierte die 21,0975 km in 1:04:54 Stunden und war damit bester Schweizer. Sieger Victor Chumo (KEN) überschritt die Ziellinie nach 59:58 Minuten.

Cheptegei mit Weltrekord über 5 km

Joshua Cheptegei aus Uganda lief in Monaco einen Weltrekord im Strassenlauf über 5 km. Der 23-jährige verbesserte in 12:51 Minuten die bisherige Bestmarke des Kenianers Rhonex Kipruto gleich um 27 Sekunden. Der Weltverband IAAF anerkennt Strassen-Weltrekorde über 5 km erst seit Beginn des letzten Jahres. Erster Weltrekordhalter über diese Distanz war von Februar bis November 2019 der Genfer Julien Wanders.