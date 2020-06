Saisonende für Wilson

Der Sprinter Alex Wilson kann in dieser Saison keine Wettkämpfe bestreiten. Der EM-Dritte muss sich einer Leistenoperation unterziehen. Wilson hatte geplant, am 9. Juli in Zürich an den von Weltklasse Zürich initiierten «Inspiration Games» über 200 m anzutreten. Auf diesen Einsatz muss der Schweizer Rekordhalter über 100 und 200 m nun verzichten. Anhaltende Hüftbeschwerden stellten sich als Leistenbruch heraus. Die Verletzung wird am Freitag in Basel operativ behandelt. Danach konzentriert sich Wilson auf die Vorbereitung der Olympiasaison 2021.