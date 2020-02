Wanders kann Coup nicht wiederholen

Der Genfer Julien Wanders hat beim Halbmarathon in Ras Al Khaimah seinen im Vorjahr aufgestellten Europarekord von 59:13 Minuten klar verpasst. Mit 1:00:46 Stunden wurde er als bester Europäer Elfter. Noch bei der 10-km-Marke führte der Westschweizer das Feld an und passierte mit 7 Sekunden Vorsprung auf seine persönliche Bestzeit. Als sich kurz vor Kilometer 15 einige Läufer von der Gruppe lösten, konnte der 23-Jährige das hohe Tempo aber nicht mehr mitgehen. Der Sieg ging an den Kenianer Kibiwott Kandie in 58:58.

Weltrekord von Brihane

Im Rennen der Frauen in Ras Al Khaimah stellte Ababel Yeshaneh Brihane aus Äthiopien in 1:04:31 einen Weltrekord auf. Auch die Zweitplatzierte und Marathon-Weltrekordhalterin Brigid Jepchirchir Kosgei aus Kenia blieb in 1:04:49 unter der alten Bestzeit (1:04:51).