Universiade-Gold für Schweizer Sprinterinnen

Die Schweizer Sprintstaffel hat an der Universiade in Neapel Gold über 4x100 m geholt. Salomé Kora, Sarah Atcho, Ajla Del Ponte und Schlussläuferin Samantha Dagry setzten sich in 43,72 Sekunden vor Australien und Neuseeland durch. Bereits vor 2 Jahren in Taipeh hatten die Schweizerinnen (in anderer Besetzung) Gold geholt. Allerdings profitierten sie damals von der nachträglichen Disqualifikation Kasachstans.

Auch Raess siegt an der Universiade

Überraschend hat Jonas Raess an der Universiade in Neapel in 14:03,10 Minuten Gold über 5000 m geholt. Der 25-Jährige siegte 0,14 Sekunden vor dem Franzosen Yann Schrub und 0,54 Sekunden vor dem Algerier El Hocine Zourkane. Für Raess war es der erste internationale Erfolg.