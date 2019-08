Wilson pausiert wegen Knieschmerzen

Alex Wilson verzichtet wegen Knieschmerzen auf das Citius-Meeting von diesem Samstag in Bern und die Team-EM in der kommenden Woche im polnischen Bydgoszcz. Der Basler Top-Sprinter will im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6. Oktober) kein Risiko eingehen. Den nächsten Start plant der letztjährige EM-Silbermedaillengewinner über 200 m an den Schweizer Meisterschaften in Basel (23./24. August).

Neuer Sponsor für Felix

US-Leichtathletik-Star Allyson Felix hat nach ihrem Disput mit dem Sportartikelhersteller Nike einen neuen Sponsor gefunden. Die sechsmalige Olympiasiegerin unterzeichnete einen Vertrag mit dem US-Unternehmen Athleta. Im Mai hatte Felix Nike wegen dessen Umgang mit schwangeren Sportlerinnen kritisiert. Die 33-Jährige hatte Ende 2018 eine Tochter zur Welt gebracht. Sie habe sich zur Gründung einer Familie entschieden, obwohl sie mit Nike über einen Vertrag verhandelte. Trotz all ihrer Erfolge habe ihr Nike nur einen 70 Prozent geringer dotierten Vertrag angeboten.