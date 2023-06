Die Schweiz hat ihr Ziel an der Team-EM in Chorzow erreicht und bleibt dank einem 12. Platz in der ersten Division.

Der dritte Wettkampftag wurde für das Schweizer Team zu einer Nervenprobe. Weil diverse Disziplinen im Programm standen, in denen die Schweiz vergleichsweise wenige Spitzenplatzierungen budgetiert hatte, war der Vorsprung von 30 Punkten auf die Abstiegsplätze nach zwei Tagen von grosser Bedeutung.

Am Ende hatte die 42-köpfige Equipe von Swiss Athletics eine Reserve von 13 Punkten auf Platz 14, schaffte damit den angestrebten Ligaerhalt und wird in zwei Jahren bei der nächsten Team-EM in Madrid erneut im Kreis der besten 16 Nationen Europas dabei sein.

Schweizer Rekord auf der Bahn

Lore Hoffmann (CA Sierre) überzeugte am letzten Tag über 1500 m mit dem 5. Platz. Für den mitreissenden Schlusspunkt der EM sorgte die 4x400-m-Mixedstaffel mit Lionel Spitz (Adliswil Track Team), Giulia Senn (LC Zürich), Ricky Petrucciani (LC Zürich) und Julia Niederberger (LA Nidwalden), die in der letzten Disziplin auf den 8. Gesamtrang lief und damit den Schweizer Platz in der 1. Division definitiv sicherte. In 3:14,22 Minuten stellte das Quartett ausserdem einen Schweizer Rekord auf.

03:20 Video 4x400 m Mixed-Staffel läuft Schweizer Rekord Aus Sport-Clip vom 25.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Nach insgesamt 37 Entscheidungen sicherte sich Italien mit 426,5 Punkten den Sieg. Belgien, die Türkei und Norwegen stiegen in die 2. Division ab.