Dank Siegen von Ditaji Kambundji und Jason Joseph: Die Schweiz macht an der Team-EM in Madrid am dritten Tag drei Ränge gut.

Legende: Hat gut lachen Ditaji Kambundji. Joosep Martinson/Getty Images

Ditaji Kambundji und Jason Joseph haben am dritten Tag der Leichtathletik-Team-EM in Madrid für den Schweizer Glanzpunkt gesorgt. Die beiden Hürdenspezialisten siegten und bescherten der Schweiz jeweils die Maximalpunktzahl von 16 Zählern.

Kambundji war bei ihrem Sieg über 100 m mit 12,39 Sekunden gar noch schneller als bei ihrem Schweizer Rekord, den sie vor einem Jahr an der EM in Rom aufgestellt hatte (12,40 s). Mit 2,2 m/s war der Rückenwind allerdings zu stark, sodass die Zeit keinen Eintrag in die Schweizer Rekordbücher findet. Joseph sprintete über 110 m bei leichtem Gegenwind mit einer Zeit von 13,27 Sekunden ins Ziel und bestätigte damit einmal mehr seine starke Form.

Auch Werro stark

Auch Audrey Werro bescherte dem Schweizer Team ordentlichen Punktezuwachs. Die 800-m-Läuferin belegte hinter der Französin Anaïs Bourgoin den 2. Platz (1:58,78 Minuten) und holte 15 Punkte. Mit Simon Ehammer hatte Swiss Athletics am dritten Wettkampftag noch ein drittes Eisen im Feuer. Mit 7,89 m und Rang 7 blieb der Appenzeller Mehrkämpfer allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück.

Ehammer war am späteren Abend – wie auch Joseph – Teil der 4x100-m-Staffel. Das Quartett, dem auch Felix Svensson und Bradley Lestrade angehörten, sprintete in 38,88 Sekunden auf Platz 7. Den gleichen Rang belegte auch die Frauen-Staffel.

Nach 25 von 37 Entscheidungen totalisiert die Delegation von Swiss Athletics 204 Punkte. In Führung liegt Italien mit 290 Zählern. An der bis zum Sonntag dauernden Team-EM der ersten Division nehmen die besten 16 Nationen Europas teil. Jedes Land stellt pro Disziplin eine Athletin bzw. einen Athleten. Anhand der Klassierungen werden in allen Disziplinen Rangpunkte verteilt und laufend addiert. Das Ziel des Schweizer Teams ist es, den 2023 erreichten 12. Platz zu verbessern.