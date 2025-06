An der Team-EM in Madrid belegt die Schweiz nach dem 2. von 4 Wettkampftagen den 13. Platz.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach 13 von 37 Entscheidungen totalisiert die Delegation von Swiss Athletics an der Team-EM der ersten Division in Madrid 92 Punkte. Für das beste Einzelresultat des zweiten Wettkampftages sorgte der 800-m-Läufer Ivan Pelizza, der in 1:45,44 Minuten mit der drittbesten Zeit seiner Karriere auf Platz 5 lief.

Mumenthaler unter den Erwartungen

Im 100-m-Sprint musste sich der 200-m-Europameister Timothé Mumenthaler in 10,30 Sekunden mit Platz 7 begnügen. Ein Exploit gelang dem 400-m-Läufer Vincent Gendre, der auf Bahn 1 laufend mit 45,65 Sekunden eine persönliche Bestzeit aufstellte und erstmals in seiner Karriere unter 46 Sekunden blieb.

Die Wettkämpfe dauern noch bis Sonntag. Das Ziel des Schweizer Teams ist es, den 2023 erreichten 12. Platz zu verbessern.