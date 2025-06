Faith Kipyegon ist bei ihrem Angriff auf die Vier-Minuten-Schallmauer über die Meilendistanz gescheitert. Die dreifache 1500-m-Olympiasiegerin blieb bei einem für dieses Vorhaben organisierten Event im Stade Charléty in Paris in 4:06,91 Minuten aber unter ihrem Weltrekord von 4:07,64 Minuten. Weil Kipyegon aber bis ins Ziel von Männern als Tempomacher gezogen wurde, geht die Zeit nicht in die offiziellen Bestenlisten ein.