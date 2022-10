Para-Sportler Marcel Hug feiert in Chicago seinen 3. Marathon-Sieg innerhalb von 3 Wochen.

Marathon in Chicago

Legende: Unterstreicht seine Dominanz auch in Chicago Marcel Hug. Keystone/AP Photo/David Cliff

Nach Berlin und London war auch beim Chicago-Marathon kein Vorbeikommen an Marcel Hug. Der Schweizer stellte in 1:25:20 Stunden einen neuen Streckenrekord auf. Der Amerikaner Daniel Romanchuk, der Hug in London noch einen Zweikampf auf der Zielgeraden gelieferte hatte, büsste als Zweiter beinahe 8 Minuten ein.

Im Wettkampf der Para-Athletinnen ging keine Schweizerin an den Start. Catherine Debrunner, die Siegerin von Berlin und London, verzichtete. Manuela Schär musste wie schon in London aus gesundheitlichen Gründen absagen.

02:33 Video Archiv: Debrunner und Hug triumphieren in London Aus Sport-Clip vom 02.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Chepngetich kratzt am Weltrekord

Beinahe einen neuen Weltrekord hätte es im Rennen der Frauen gegeben. Die kenianische Ex-Weltmeisterin Ruth Chepngetich triumphierte in 2:14:18 Stunden und erzielte damit die zweitbeste Zeit der Geschichte. Zur 3 Jahre alten Bestmarke ihrer Landsfrau Brigid Kosgei (2:14:04) fehlten der 28-Jährigen lediglich 14 Sekunden.