An den Paralympics vor etwas mehr als einem Monat konnte Gold-Gewinner Marcel Hug im Marathon Daniel Romanchuk (3.) noch hinter sich lassen. In Chicago setzte sich der US-Amerikaner hauchdünn vor dem Thurgauer durch. Romanchuk verwies Hug nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen um eine Sekunde auf den 2. Platz.

Hug hatte den Chicago Marathon 2016 und 2017 gewonnen. Die letzten 3 Austragungen gingen alle an den Einheimischen Romanchuk. Die nächste Chance auf einen Marathon-Sieg bietet sich dem 35-jährigen Schweizer schon in 24 Stunden. Am Montag will Hug auch in Boston am Start sein.