Am Sonntag wird in der britischen Hauptstadt der Marathon-Weltrekord angegriffen.

Gelingt in London der Lauf in eine neue Dimension?

Legende: Ein Trio, das Geschichte schreiben will Jacob Kiplimo, Eliud Kipchoge und Alexander Mutiso. Imago Images/Reuters/SRF

Noch ist die 2-Stunden-Marke im Marathon ein Mythos. Am Sonntagmorgen unternimmt die Leichtathletik-Elite in London einen weiteren Anlauf zu einem neuen Weltrekord – oder zu mehr. Die aktuelle Bestzeit liegt bei 2:00,35 Stunden, 2023 in Chicago gelaufen von Kelvin Kiptum, der nur 4 Monate später tödlich verunglückte.

Das Starterfeld hat neben grossen Namen einiges im Köcher: