Die Form vor Olympia stimmt bei Kambundji, Del Ponte und Co. In Genf liefen die Sprinterinnen eine überragende Zeit.

Die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen hat zum Auftakt des Meetings in Genf für einen Paukenschlag gesorgt. Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Salomé Kora stellten in 42,42 Sekunden eine Jahresweltbestleistung auf. Den Schweizer Rekord, aufgestellt an den Weltmeisterschaften 2019 in Doha, verpasste das Quartett nur um 24 Hundertstel.

Die Hallen-Europameisterin Del Ponte und die WM-Dritte Kambundji treten beim Meeting am Samstag zudem erstmals seit fast zwei Jahren wieder über 100 m gegeneinander an.