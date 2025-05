An den World Relays in China werden am Wochenende in 5 Disziplinen 14 von 16 Startplätzen für die WM in Tokio vergeben.

Legende: Will die 4x100-m-Staffel zum WM-Ticket führen Léonie Pointet. imago images/Beautiful Sports

Die Schweiz schickt an den World Relays in Guangzhou 5 Teams ins Rennen: Diese greifen über 4x100 m (Frauen/Männer) sowie 4x400 m (Frauen/Mixed) nach einem WM-Ticket. Ausserdem ist die Schweiz bei der Premiere über 4x100 m Mixed am Start. Diese Disziplin wird 2028 in Los Angeles erstmals olympisch sein.

2 Chancen für ein WM-Ticket

Am Samstag wird in allen Disziplinen die 1. Qualifikationsrunde ausgetragen. Die besten 8 Teams ziehen in den Final vom Sonntag ein und haben ihr WM-Ticket garantiert. Alle anderen Nationen können sich via 2. Qualifikationsrunde am Sonntag einen von 6 weiteren Startplätzen sichern. Die beiden restlichen WM-Plätze vergibt World Athletics an die 2 besten nicht qualifizierten Teams.

Seit der Selektion im April musste Swiss Athletics aufgrund von Verletzungen mehrere Änderungen vornehmen. Bei den 4x100-m-Frauen ersetzt Soraya Becerra Salomé Kora. Bei den 4x100-m-Männern sind anstelle von Felix Svensson, Pascal Mancini und Lucien Kern neu Daryl Bachmann und Mathieu Chèvre dabei. Dem 4x400-m-Team gehört neu Aline Yuille an.