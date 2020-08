Jason Joseph lief Ende Juli Schweizer Rekord über 110 m Hürden. Nun will er auch in der Diamond League zeigen, was er kann.

In der Schweiz hat Jason Joseph über 110 m Hürden schon länger keine Gegner mehr. Mit noch nicht einmal 22 Jahren ist er bereits mehrfacher Schweizer Meister. Den Schweizer Rekord hält er seit bald 2 Jahren. Vor 3 Wochen verbesserte er diesen zuletzt auf 13,34 Sekunden.

Auch auf internationalem Parkett ist der Baselbieter längst kein Unbekannter mehr. So sicherte sich der Baselbieter im letzten Sommer den EM-Titel in der U23-Kategorie, bevor er es an der WM der «Grossen» bis in den Halbfinal schaffte. Nur in der Diamond League durfte Joseph im Ausland noch nie antreten – bis jetzt.

Hochkarätige Konkurrenz

Denn nach seiner starken Leistung in Bern drängte sich das Top-Talent den Organisatoren des Rennens in Monaco geradezu auf. In der europäischen Bestenliste der aktuellen Saison lief nur der Brite Andrew Pozzi (13,17 Sekunden) schneller als Joseph.

TV-Hinweis Das Diamond-League-Meeting in Monte Carlo können Sie am Freitag ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

«Ich bin in Form und bereit zu zeigen, was ich kann», blickt der Schweizer vorfreudig auf den Freitag voraus. Einen Exploit muss man vom 21-Jährigen aber nicht erwarten, denn die Konkurrenz ist hochkarätig. Mit Orlando Ortega (ESP) und Grant Holloway (USA) werden zwei Gegner in den Startblöcken stehen, die eine persönliche Bestzeit unter 13 Sekunden stehen haben – und damit (noch) deutlich höher einzuschätzen sind als Joseph.

Legende: Will auch international glänzen Jason Joseph. Freshfocus

Die anderen Schweizer: