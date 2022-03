Die Bernerin Ditaji Kambundji knackt den 30-jährigen nationalen Bestwert von Julie Baumann. Auch ihre Schwester Mujinga ist in Topform.

Meeting in Paris

Legende: Ditaji Kambundji ... heisst die neue Inhaberin des Schweizerrekords über 60 m Hürden indoor. imago images

Ditaji Kambundji hat über 60 m Hürden Historisches geschafft. Die Bernerin absolvierte ihren Lauf am Hallenmeeting in Paris in 7,94 Sekunden. Damit blieb sie 1 Hundertstel unter dem 30-jährigen Hallen-Schweizerrekord von Julie Baumann. Kambundji belegte Rang 3 hinter Cyréna Samba-Mayela (FRA) und Reetta Hurske (FIN), die um 2 resp. 1 Hundertstel schneller als die 19-jährige Schweizerin waren.

Ihren persönlichen Bestwert unterbot Kambundji um 3 Hundertstel. Nur 4 Europäerinnen sind in dieser Saison schneller gelaufen.

Auch Mujinga Kambundji in Topform

Exzellenter Form erfreut sich auch Mujinga Kambundji. Die ältere Schwester von Ditaji rannte die 60 m flach in 7,06 s und blieb 1 Hundertstel über ihrer Saisonbestleistung. Sie gewann damit den Final deutlich.

Bei den Männern schaffte es über 60 m Hürden mit Jason Joseph in der französischen Hauptstadt ebenfalls ein Schweizer aufs Podest. In 7,64 s musste er sich einzig den Franzosen Wilhem Belocian (7,56) und Aurel Manga (7,62) geschlagen geben.