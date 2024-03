Ganz oder gar nicht: So handhabt es Géraldine Ruckstuhl in ihrem Leben. Und weil sich die Luzernerin gemäss eigenen Angaben in den sozialen Medien nun nicht mehr zu 100 Prozent der Leichtathletik verschreiben kann, beendet sie im Alter von 26 Jahren ihre Karriere. Sie freue sich auf neue Abenteuer, schreibt sie unter ihren Post. Abrupt begraben ist damit ihr anvisiertes Ziel, die Olympia-Teilnahme im Sommer in Paris.

Legende: Sie visiert nun andere Ziele an in ihrem Leben Géraldine Ruckstuhl. Keystone/Urs Flüeler

Die vielseitig begabte Ruckstuhl galt einst als Senkrechtstarterin und war 2015 auf Stufe U18 Weltmeisterin im Mehrkampf geworden. Ihre herausragende Disziplin war der Speerwurf. Bei der Elite-WM im Jahr 2017 in London resultierte der starke 11. Rang.