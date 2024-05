Ehammer führt in Götzis das Gesamtklassement mit 4601 Punkten an. Kälin absolviert beim Siebenkampf einen starken Tag 1.

Simon Ehammer führt beim Zehnkampf-Meeting in Götzis das Gesamtklassement bei Halbzeit mit 4601 Punkten an. Damit liegt er hinter dem Halbzeit-Total des Schweizer Rekords zurück.

Annik Kälin absolviert beim Siebenkampf in Götzis einen sehr starken ersten Tag, obwohl sie im Hochsprung wie angekündigt das Knie schont.

Simon Ehammer konnte die Pace nach einem fulminanten Start mit einer 100-m-Bestzeit in 10,34 Sekunden und 8,25 m im Weitsprung nicht halten: 14,08 m im Kugelstossen, 2,03 m im Hochsprung und 48,22 Sekunden über 400 m waren ordentlich bis gut, mehr aber nicht.

Im Vergleich zum Schweizer Rekord von 8468 Punkten, aufgestellt beim Gewinn von EM-Silber in München 2020, liegt Ehammer 60 Zähler im Rückstand. Gleichwohl ist eine Bestleistung weiterhin machbar. Denn in München hatte er am zweiten Tag mit Diskus, Speer und 1500-m-Lauf gleich in drei Disziplinen geschwächelt.

Kälin schnell unterwegs

Annik Kälin hatte den Wettkampf mit einer persönlichen Bestzeit über 100 m Hürden eröffnet. In 12,97 durchbrach die 24-Jährige erstmals die 13-Sekunden-Marke. Und auch zum Abschluss des Tages war sie über 200 m in 23,72 Sekunden so schnell unterwegs wie noch nie.

Im zwischenzeitlichen Hochsprung war es zudem besser gelaufen als erwartet: Die Frau aus Landquart liess es nicht beim Sicherheitssprung über 1,62 m bewenden, sondern überquerte auch 1,68 m im ersten Umgang. Danach nahm die Bündnerin noch für 1,71 m Anlauf, brach aber nach einem Versuch ab. Sie wollte die Patellasehne nicht über Gebühr reizen. Ordentliche 14,33 m im Kugelstossen rundeten den ersten Tag ab.

Rekord und Olympia-Ticket vor Augen

Mit dem Total von 3783 Zählern ist Kälin bei Halbzeit klar besser unterwegs als bei ihrem Schweizer Rekord 2022 in München, der ihr mit 6515 Punkten EM-Bronze eingetragen hatte.

Die Ostschweizerin muss in Götzis noch das Ticket für die Olympischen Spiele lösen. Dazu dürften 6200 Zähler reichen, um via World Ranking die Qualifikation zu schaffen. Wenn Kälin aber am Sonntag weiter derart gute Leistungen erbringt, dann wird sie direkt die Olympia-Limite von 6480 Punkten schaffen.