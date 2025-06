Simon Ehammer holt beim Meeting in Götzis im Zehnkampf 8575 Punkte und wird Dritter.

Damit baut der Appenzeller seinen eigenen Schweizer Rekord um 107 Zähler aus.

Annik Kälin verpasst auch aufgrund von Leistenbeschwerden ihren eigenen Schweizer Rekord.

Er hat es wieder getan: Zum 4. Mal in seiner Karriere stellt Simon Ehammer einen neuen Schweizer Rekord im Zehnkampf auf. Vor dem abschliessenden 1500-m-Lauf beim Mehrkampf-Meeting in Götzis stellte sich nur noch die Frage, um wie viele Punkte der 25-Jährige die Bestmarke raufschrauben würde. Mit einer Zeit von 4:47,96 Minuten blieb Ehammer 5 Sekunden über seiner persönlichen Bestleistung. Damit summierte der Appenzeller 8575 auf sich – 107 Zähler mehr als sein alter Rekord. In der Gesamtwertung reicht das zu Platz 3.

Ehammer gelang die Verbesserung mit einem starken Wettkampf im Zehnkampf-Mekka in Vorarlberg. In fast allen Disziplinen schnitt er besser ab als bei seinem Schweizer Rekord in München 2022. Einzig das Kugelstossen misslang ihm, im Diskuswerfen hielt er den Schaden in Grenzen.

Der beste Weitspringer der Saison

In seiner Paradedisziplin Weitsprung und über die 110 m Hürden war Ehammer der Beste im Feld. Mit 8,34 m egalisierte er im Weitsprung die Saisonweltbestleistung, den Hürdensprint schaffte er in 13,57 Sekunden und war damit unter anderem schneller als der achtfache Götzis-Sieger und Hürdenspezialist unter den Zehnkämpfern, der Kanadier Damian Warner. Im Stabhochsprung belegte der Schweizer mit 5,10 m den 2. Platz.

Als Sieger der 50. Austragung des Meetings liess sich der Norweger Sander Skotheim feiern, der mit 8909 Punkten in die Top 7 der ewigen Bestenliste einzog. Zweiter wurde der Amerikaner Kyle Garland (8626 Punkte).

Angeschlagene Kälin zurückgebunden

Annik Kälin hat derweil ihren eigenen Schweizer Rekord verpasst. In den letzten zwei Disziplinen kann sie angeschlagen den Rekordkurs nicht mehr halten.

Im Speerwurf liessen Leistenbeschwerden nur einen Versuch der besten Schweizer Siebenkämpferin zu. Mit 39,88 m blieb sie in dieser Disziplin weit hinter ihrer Leistung beim Schweizer Rekord im letzten Sommer auf dem Weg zu Olympia-Silber in Paris. Die Möglichkeit auf die neue Bestmarke war dahin.

Das Aussetzen im Speerwurf erwies sich später als Vorsichtsmassnahme. Beim abschliessenden 800-m-Lauf war die 25-Jährige wieder am Start und beendete den Wettkampf mit 6395 Punkten auf dem 5. Platz. In Paris hatte sie 6639 Punkte erreicht.

Nach 5 Disziplinen noch auf Rekordkurs gelegen

Aus den zwei Tagen in Vorarlberg kann Kälin dreieinhalb Monate vor den Weltmeisterschaften in Tokio viel Positives mitnehmen. Nach den ersten fünf Disziplinen lag sie klar auf Rekordkurs. Über 200 m gelang ihr eine neue persönliche Bestleistung (23,42) und auch über 100 m Hürden (13,05) sowie im Hoch- (1,77) und Weitsprung (6,77) trat sie sehr überzeugend auf.

Sandra Röthlin, die zweite Schweizerin im 25 Athletinnen umfassenden Teilnehmerfeld, belegte mit persönlicher Bestleistung (6106 Punkte) den 13. Platz.

Hall mit historischer Marke

Der Sieg ging an die überragende Amerikanerin Anna Hall. Diese knackte mit einer Siebenkampf-Bestzeit über 800 m (2:01,23) die 7000-Punkte-Marke – als erst fünfte Athletin in der Geschichte. Mehr als ihre 7032 Punkte schaffte nur Weltrekordhalterin Jackie Joyner-Kersee.