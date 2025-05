Mehrkampfmeeting in Götzis

Das traditionelle Mehrkampfmeeting in Götzis sollte für die Schweizer Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer in erster Linie als Standortbestimmung dienen. Dreieinhalb Monate vor dem Saisonhöhepunkt (WM in Tokio) steht der Formaufbau und keine Rekordjagden im Fokus.

Annik Kälin liegt nach dem ersten Tag nichtsdestotrotz auf Podest- und Rekordkurs. Die Bündnerin totalisiert im Siebenkampf nach 4 Disziplinen 3868 Punkte und belegt den dritten Zwischenrang. Damit hat sie 34 Zähler mehr auf dem Konto als bei ihrem Schweizer Rekord, den sie an den Olympischen Spielen in Paris aufgestellt hatte.

Insbesondere über 200 m wusste Kälin zu überzeugen. Mit einer Zeit von 23,42 Sekunden verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um 30 Hundertstel. Über 100 m Hürden und im Hochsprung kam die 25-Jährige nahe an ihre Bestmarken heran. Einzig im Kugelstossen blieb sie etwas hinter den eigenen Erwartungen (13,69 m).

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie Tag 2 des Mehrkampf-Meetings in Götzis am Sonntag ab 10 Uhr im kommentierten Livestream in der SRF Sport App.

Auch Ehammer stark unterwegs

Im Zehnkampf liegt auch Simon Ehammer auf Kurs. Der Appenzeller war einmal mehr im Weitsprung eine Klasse für sich. Gleich beim ersten Versuch setzte er eine Marke von 8,34 m in den Sand, womit er nur 11 Zentimeter hinter seinem Schweizer Rekord blieb. Im Hochsprung kam er bis auf zwei Zentimeter an seine PB (2,08 m) heran. Wie bei Kälin misslang ihm allerdings das Kugelstossen (13,60 m).

In der letzten Disziplin des Tages durfte sich der 25-Jährige noch über eine neue persönliche Bestleistung freuen. Über 400 m war er mit 47,18 Sekunden 9 Hundertstel schneller als bei seiner bisherigen Bestmarke.

Im Zwischenklassement belegt Ehammer mit 4620 Punkten Rang 2. Bei seinem Schweizer Rekord (EM 2022) hatte er nach dem ersten Tag nur 41 Punkte weniger auf dem Konto. In Führung liegt Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico mit 4652 Zählern.

