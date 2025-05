Annik Kälin und Simon Ehammer führen die fünfköpfige Schweizer Delegation an, die am Wochenende am renommierten Mehrkampf-Meeting in Götzis (Vorarlberg) teilnimmt. Weil der Wettkampf dreieinhalb lange Monate vor der WM in Tokio stattfindet, dürfen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Aufbauphase keine Wunder erwartet werden.

Ehammer «will performen»

Gespannt darf man auf Ehammers Abschneiden sein, der – auch wegen Verletzungen – seit drei Jahren keinen Zehnkampf mehr sauber durchgebracht hat. «Es geht um eine Standort-Bestimmung, nicht zwingend um eine Rekordjagd. Ich will aber performen und zeigen, dass es funktioniert», so der 25-jährige Appenzeller (Bestwert: 8468 Punkte).

Ähnlich äussert sich Siebenkämpferin Kälin: «Ich bin selber gespannt, was derzeit schon kommt», meint die Bündner Olympia-Vierte, die mit ihren in Paris erreichten 6639 Zählern in Götzis die Nummer 4 der Meldeliste ist.

Am Start sind neben Ehammer und Kälin auch Andrin Huber (Bestleistung: 8041 Punkte), Finley Gaio (8022) und Sandra Röthlin (5927).

