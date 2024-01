Der einstige kanadische Stabhochspringer Shawn Barber ist am Mittwoch im Alter von 29 Jahren in Texas gestorben.

Legende: War offenbar seit längerer Zeit krank Shawn Barber. imago images/Sven Simon

Die internationale Leichtathletik trauert um den früheren Stabhochsprung-Weltmeister Shawnacy «Shawn» Barber. Der Kanadier starb bereits am Mittwoch in seinem Haus in Kingwood im US-Bundesstaat Texas «an medizinischen Komplikationen», wie die Leichtathletikabteilung seiner früheren Universität Akron im US-Bundesstaat Ohio am Donnerstag mitteilte.

Der Sportler sei seit einiger Zeit krank gewesen, hiess es weiter. Genauere Details wurden nicht genannt. Seinen letzten Wettkampf bestritt Barber vor vier Jahren.

Magische Marke geknackt

Barber, der auch den US-Pass besass und sich vor sieben Jahren als homosexuell geoutet hatte, hatte an der WM 2015 in Peking Gold geholt. Mit seiner persönlichen Bestleistung von 5,93 m stellte Kanadas fünfmaliger Meister auch einen nationalen Freiluft-Rekord auf.

2016 übersprang Barber bei einem Hallenmeeting einmal die 6,00-m-Marke. Dies ist noch immer kanadischer Rekord. Der Sprung machte Barber zum damaligen Zeitpunkt zum jüngsten Sportler, der bis dahin diese Marke erreichte.