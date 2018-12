Erstmals seit den 1960er-Jahren wird es 2019 wieder ein Leichtathletik-Duell zwischen Europa und den USA geben. Der Wettkampf findet am 9. und 10. September in der weissrussischen Hauptstadt Minsk statt. Der Anlass geht wenige Tage nach dem Diamond-League-Final in Brüssel über die Bühne. Knapp drei Wochen nach Minsk beginnen in Doha die Weltmeisterschaften.

Fast alle Disziplinen des WM-Programms, und zusätzlich eine Mixed-Staffel, werden im erneuerten Dinamo-Stadion von Minsk ausgetragen. Pro Kontinent und pro Disziplinen stehen je vier Athletinnen oder Athleten am Start. Die Sieger in den Einzeldisziplinen kassieren jeweils 7'000 Euro Preisgeld, der 8. noch 500 Euro.