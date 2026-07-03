Melanie Hasler lüftet das Geheimnis. Die Aargauerin will es künftig im Weitsprung an die Spitze schaffen.

Legende: Verabschiedete sich im März vom Bob-Sport Melanie Hasler. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ende März hatte Melanie Hasler überraschend den Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Die beste Schweizer Bobpilotin der Geschichte machte unter anderem die Dominanz der Bob-Nationen mit Materialvorteil und finanzielle Gründe für den Abschied geltend. Schon damals verriet die 28-Jährige aber, dass sie den Wechsel in eine andere Sportart anstrebt.

Rund drei Monate später hat Hasler das Geheimnis gegenüber dem Bremgarter Bezirks-Anzeiger gelüftet. Die Aargauerin wechselt in die Leichtathletik und will es im Weitsprung an die nationale Spitze schaffen. «Zuerst möchte ich in die Top 3 der Schweiz. Dann ist das Ziel, es an internationale Wettkämpfe zu schaffen. Und alles andere sind grosse Träume» gab sie gegenüber dem Aargauer Lokalblatt bekannt.

Hasler trainiert beim LC Zürich und im Spitzensportzentrum OYM in Cham. Wie weit Hasler bereits springt, konnte die Doppel-Europameisterin nicht verraten. Gemessen hätte sie ihre Sprünge bislang noch nicht. Einen ersten Ernstkampf werde sie in «den nächsten Monaten» bestreiten.