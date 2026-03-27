Legende: Im Februar noch bei Olympia im Einsatz Bobfahrerin Melanie Hasler. Keystone/AP Photo/Aijaz Rahi

Melanie Hasler tritt per sofort vom Bob-Spitzensport zurück.

Dieser Schritt der erst 27-Jährigen kommt überraschend.

Im Januar holte sie noch die EM-Titel im Mono- und Zweierbob.

Der Rücktritt kommt überraschend: Melanie Hasler, erfolgreichste Schweizer Bobpilotin aller Zeiten, beendet mit nur 27 Jahren ihre Karriere, wie der Wohler Anzeiger berichtet.

Noch im Januar hatte Hasler ihren grössten Erfolg der Karriere gefeiert und sich in St. Moritz den EM-Titel im Mono- und Zweierbob gesichert. Nun zieht sie einen Schlussstrich. Der Entscheid sei ihr nicht leicht gefallen, zum Entschluss sei sie dank einer Pro-Kontra-Liste gekommen: «Und eine Seite war gewichtiger als die andere.»

Ich will nicht immer die Nummer 1 sein hinter Deutschland und den USA. Das ist frustrierend.

Zu den Gründen zählen unter anderem die Dominanz der Bob-Nationen mit Materialvorteil. «Ich will nicht immer die Nummer 1 sein hinter Deutschland und den USA. Das ist frustrierend.» Aber auch finanziell war es trotz Sponsoren stets ein Kampf.

Auch die gewünschte Pause ihrer Anschieberin Nadja Pasternack spielte eine Rolle. Zwar stünde mit Muswama Kambundji eine zweite starke Partnerin bereit, «doch leider überwiegen die vielen negativen Punkte, die mich zum Entschluss bringen, dass ich aufhöre».

Hasler lässt Hintertür offen

Eine Hintertür lässt Hasler aber offen: Sollten sich die Rahmenbedingungen – beispielsweise in Form eines Einheitsschlittens – ändern, sei ein Comeback nicht ausgeschlossen. «Ich beobachte die Entwicklung genau. Falls sich etwas tut, wer weiss, vielleicht wage ich es dann nochmals.»

Zu ihren aktuellen Zukunftsplänen gehört ein Szenenwechsel: Hasler will an die Zürcher Kunsthochschule. Etwas, was mit der Bob-Karriere nicht möglich gewesen wäre. «Vielleicht studiere ich bald, das wäre cool.» Bis im Sommer ist sie noch im Zeitmilitär angestellt.

Erfolgreichste Schweizer Bobfahrerin

In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Aargauerin zur erfolgreichsten Schweizer Bobpilotin aller Zeiten. Ihr Palmarès: vier Olympia-Diplome, mehrere Weltcup-Podestplätze und als Krönung der Doppel-EM-Titel. In Milano Cortina schaute als 5. im Monobob das Bestergebnis an Olympia heraus.