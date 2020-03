Der Leichtathletik-Weltverband hat seine Sanktionen gegen den russischen Verband RUSAF im Zuge des Dopingskandals noch einmal verschärft. Wie World Athletics am Donnerstag bekannt gab, dürfen höchstens 10 russische Sportler als neutrale Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen. Zudem muss Russland eine Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zahlen.

Der Verband reagiert damit auf die Manipulation der Dopingdaten aus einem Moskauer Labor, für die Russland von der Welt-Anti-Doping-Agentur für 4 Jahre von Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde sowie auf den Fall Danil Lyssenko. Der Hallen-Weltmeister hatte sich Dopingkontrollen entzogen und wurde beim Vertuschen des Betruges von der früheren Führung des RUSAF unterstützt.