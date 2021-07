Nach der erstaunlichen Leistung von Sprinter Alex Wilson in Atlanta häufen sich Zweifel an der Zeitmessung.

Für Rana Reider war die Sache bereits am Sonntagabend klar. «Wir wissen zu 100 Prozent, dass es nicht möglich ist», twitterte der angesehene amerikanische Leichtathletik-Trainer. Reider zweifelte die von Alex Wilson gelaufene Zeit von 9,84 Sekunden über 100 m öffentlich an – und ist damit nicht der Einzige.

Swiss Athletics hat gezögert

Auch der Sportler selbst sowie sein Berater und Freund Andreas Hediger, Co-Direktor des Weltklasse-Meetings in Zürich, können die gelaufenen Zeiten kaum fassen. «Direkt nach dem Rennen dachte Alex, dass er vielleicht 10,10 oder bestenfalls 10,00 gelaufen ist, aber nie so schnell wie die Leistung, die auf der Uhr und in den Resultaten gezeigt wurde», sagte Hediger gegenüber Keystone-SDA.

«Ich selbst stelle mir bei diesen Auftritten die gleichen Fragen wie ihr Journalisten. Der Athlet sah sich selbst nicht in so guter Form, auch wenn er sich gut vorbereitet hatte. Aber auf dem Ergebniszettel stehen 9,84 über die 100 m und 19,89 über die 200 m», sagte Hediger.

Swiss Athletics sagte am Montag gegenüber Keystone-SDA, dass man gezögert habe, diese Ergebnisse zu verkünden. Aber nach Überprüfung der Liste im Internet entschied der Verband, sie als zwei Schweizer Rekorde und einen Europarekord «vorbehaltlich der Homologation» (in den 100 m) zu verkünden.

Überprüfung im Gange

Man habe nun von den Organisatoren des Meetings zumindest einen Teil des für die Freigabe der Zeiten zu analysierenden Materials erhalten, hiess es von Seiten von Swiss Athletics. Der Genehmigungsprozess sei im Gange.

Wilsons Fabelzeiten sind vor allem deshalb so streitbar, weil er sie an einem kleinen Provinztreffen in der Nähe von Atlanta mit sehr ländlichem Charakter lief. Fraglich ist beispielsweise, ob ein sogenanntes Start Information System eingesetzt wurde, welches einen Frühstart erkennen würde.

Derzeit schreiben weder World Athletics noch der Europäische Leichtathletikverband auf ihren Websites über das Rennen. World Athletics hat Wilsons Ergebnisse jedoch – zumindest vorerst – in die Statistiken auf seiner Website aufgenommen.