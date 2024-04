Die Schweizer Hochspringerin Salome Lang hat eine schwierige Zeit hinter sich. Nach fast zwei Jahren Zwangspause wegen zwei Bandscheibenvorfällen und einem Bänderriss im Fuss konnte die Baselbieterin im vergangenen Jahr das langersehnte Comeback geben. Nur, um die Saison im selben Sommer wieder verletzungsbedingt abbrechen zu müssen. Wieder spielte der Rücken nicht mit.

Der neuerliche Rückschlag nagte an der 26-Jährigen. So fest, dass sie sich sogar die Frage stellte, ob der Leistungssport für sie noch Sinn macht: «Als wieder etwas im Rücken war, habe ich schon hinterfragt, wie fest ich das meinem Körper noch zumuten kann.» Doch wenn sich eine Spitzensportlerin ein Ziel setzt, will sie dieses auch realisieren. «Schlussendlich war das grosse Ziel immer Paris, alles war darauf ausgerichtet», so Lang. Der Olympia-Traum habe dann «zum Glück überwogen und ich habe mich durchgekämpft».

Erfolgreiches Comeback – mit Luft nach oben

Seit dieser Saison ist Lang nun zurück: «Mir geht es gut, ich hatte seit der Verletzung des letzten Sommers eigentlich nichts mehr.» Die Baselbieterin ist verletzungsfrei durch das Wintertraining gekommen und will in dieser Saison wieder angreifen.

Dass der Weg an die Olympischen Spiele in Paris aber ein schwieriger ist, zeigen die Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen im vergangenen Februar. Mit einer Höhe von 1,90 Metern holte sich Lang souverän den Titel. Zur Olympia-Limite fehlten allerdings noch ganze 7 Zentimeter: «Ab 1,90 Metern ist jeder Zentimeter ein Kampf», sagt Lang.

Doch Lang mag diese Challenge. Dass sie die geforderten 1,97 Meter draufhat, hat sie bei ihrem Schweizer Rekord 2021 mit eben dieser Höhe bewiesen. Gegenüber SRF zeigt sich Lang denn auch zuversichtlich: «Wenn ich in Topform bin und das Sprunggefühl da ist, kann ich vorne mitspringen.»