Nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs startet die Südafrikanerin am Freitag in die Saison.

Semenya geht in Doha an den Start

Neue Regel ab 8. Mai in Kraft

Caster Semenya wurde am Donnerstagmorgen in die Startliste über 800 m aufgenommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wartete Semenya das TAS-Urteil ab, ehe sie ihre Teilnahme beim Diamond-League-Meeting in Doha bestätigte.

Programm-Hinweis Das 1. Diamond-League-Meeting der Saison in Doha können Sie am Freitag ab 18:00 Uhr im unkommentierten Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Das Rennen in Katar wird voraussichtlich die vorerst letzte Möglichkeit sein, bei der Semenya und weitere betroffene Sportlerinnen ohne Anpassung ihres Testosteronspiegels über diese Strecke starten können.

Saisonverlauf ungewiss

Der Leichtathletik-Weltverband IAAF wird ab dem 8. Mai die umstrittene «Testosteron-Regel» einführen. Gegen diese hatte Semenya vor dem TAS erfolglos geklagt. Um weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen zu können, muss die 28-Jährige ihren Testosteronspiegel künstlich senken.