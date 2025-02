Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Geht in Apeldoorn auf Medaillenjagd Mujinga Kambundji. Keystone/Til Bürgy

Schweizer Aufgebot für Hallen-EM bekannt

Die Schweiz ist an der Hallen-EM vom 6. bis 9. März im niederländischen Apeldoorn mit 21 Athletinnen und Athleten vertreten. Mit dabei sind unter anderem Mujinga Kambundji, die Titelverteidigerin und schnellste Europäerin dieser Saison über 60 m, Jason Joseph, der Titelverteidiger über 60 m Hürden, sowie Ditaji Kambundji, die vor zwei Jahren in Istanbul über 60 m Hürden Bronze gewann. Mit Simon Ehammer reist im Siebenkampf der aktuelle Hallen-Weltmeister an. Annik Kälin hat im Weitsprung ebenso Chancen auf eine Medaille wie die 800-m-Läuferinnen um Audrey Werro. Angelica Moser, Olympia-Vierte im Stabhochsprung, darf sich ebenfalls berechtigte Hoffnungen machen.