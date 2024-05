Legende: Nur zwei Schweizer waren je schneller als er Ramon Wipfli. Keystone/Ulf Schiller

800 m: Wipfli setzt Ausrufezeichen

Beim Pfingstmeeting in Rehlingen (Deutschland) zündete der 800-m-Läufer Ramon Wipfli (ST Bern) ein Feuerwerk: In 1:45,38 Minuten stellte der 19-jährige Berner eine bemerkenswerte persönliche Bestzeit auf (bisher 1:46,73 Minuten) und liegt in der Schweizer Allzeit-Bestenliste neu an 3. Stelle. Nur der ehemalige Weltmeister André Bucher und Markus Trinkler sind die zwei Bahnrunden je schneller gelaufen als der Silbermedaillengewinner der letztjährigen U20-EM.