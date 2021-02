Legende: In einer starken Frühform Ajla Del Ponte (Archivbild). Freshfocus

Sprint: Del Ponte läuft auf 2. Rang

Ajla Del Ponte sprintete beim Hallenmeeting in Torun in starken 7,15 Sekunden über 60 m in den 2. Rang. Beim World-Tour-Event in Polen, wo in derselben Halle zwischen dem 4. und 7. März die Europameisterschaften stattfinden werden, musste die Tessinerin im Final einzig der Amerikanerin Javianne Oliver (7,08) den Vortritt lassen. Die Schweizerin erzielte den zweitbesten Wert ihrer Karriere, nachdem sie bereits im Vorlauf in 7,19 Sekunden überzeugt hatte.