Felix hört nach dieser Saison auf

Die erfolgreichste Leichtathletin der Geschichte tritt ab: US-Starsprinterin Allyson Felix wird nach der Heim-WM im Juli in Eugene/Oregon ihre grosse Karriere beenden. Dies teilte die 36-Jährige am Mittwoch mit. «Ich habe alles für das Laufen gegeben, was ich hatte, und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht sicher, ob ich noch mehr zu geben habe», schrieb Felix auf Instagram. Seit 2004 kam Felix auf 11 Olympia-Medaillen (7 goldene), nur die finnische Lauflegende Paavo Nurmi (12) war in der Leichtathletik-Geschichte erfolgreicher. In der Rangliste der erfolgreichsten Teilnehmenden bei Weltmeisterschaften liegt Felix mit 13-mal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze vor Usain Bolt (Jamaika/11-2-1) an der Spitze.