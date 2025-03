An Weltklasse Zürich: Ehammer tritt auf dem Sechseläutenplatz an

Legende: Wird auf dem Sechseläutenplatz zu sehen sein Simon Ehammer. Keystone/Michael Buholzer

Weitspringer Simon Ehammer wird am 27. August im Rahmen der Weltklasse-Zürich-Wettkämpfe auf dem Sechseläutenplatz antreten. Der Diamond-League-Final am Ende der nächsten Leichtathletik-Saison in Zürich verspricht ein besonderes Spektakel. Am Mittwochabend, 27. August, treten Weitspringer, Stabhochspringer, Hochspringerinnen sowie Kugelstösserinnen und -stösser auf dem Sechseläutenplatz am Zürichsee an. Zu den Stars werden der Schweizer Mehrkämpfer und Weltklasse-Weitspringer Simon Ehammer sowie der Stabhochsprung-Superstar und Weltrekordjäger Armand Duplantis gehören.