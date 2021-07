Legende: Fehlt an den Olympischen Spielen: Sha'Carri Richardson Beim Meeting in Ostrava (Bild) hatte die amerikanische Sprinterin nach ihrem Sieg über 200 m noch gut lachen. Keystone

Leichtathletik: Sha'Carri fehlt auch in der Staffel

Sha'Carri Richardson fehlt an den Olympischen Spielen. Die derzeit wegen eines Cannabis-Vergehens gesperrte amerikanische Sprinterin wird auch in der 4x100-m-Staffel nicht zum Einsatz kommen. Nachdem Richardson an den US-Trials in Eugene, Oregon positiv auf Cannabis getestet worden war, haben die Verantwortlichen des amerikanischen Verbandes auf die Nomination der 21-jährigen Texanerin verzichtet. In Tokio hätte sie zum engsten Kreis der Favoritinnen gehört.