Legende: Schnell unterwegs in Metz Audrey Werro. Keystone/Michael Buholzer (Archiv)

800 m: Werro erfüllt Limite für Hallen-WM

Audrey Werro nutzte das Hallenmeeting in Metz (FRA) für eine Topleistung. In ihrem ersten Saisonrennen über 800 m lief die zweifache U20-Europameisterin in einem internationalen Topfeld auf den starken 4. Platz. In 2:00,80 Minuten realisierte sie die zweitbeste Indoor-Zeit ihrer Karriere und erfüllte die Limite für die Hallen-WM in Glasgow auf den Hundertstel genau. Von ihrem eigenen Schweizer U23-Rekord trennen sie lediglich 23 Hundertstel.

02:15 Video Archiv: Werros Goldlauf an der U20-EM Aus Sport-Clip vom 10.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

60 m: Frey mit starker Zeit

Am ersten Tag des Hallen-Meetings in Magglingen lief die 60-m-Sprinterin Géraldine Frey in 7,22 Sekunden mit einer Topzeit zum Sieg. Damit kam sie wie am Wochenende zuvor sehr nah an die Limite für die Hallen-WM Anfang März in Glasgow (7,19) heran. Ihre nächste Chance, diesen Wert ins Visier zu nehmen, hat Frey am kommenden Sonntag beim Indoor-Meeting in Paris.

60 m Hürden: Joseph siegt in Magglingen

Über 60 m Hürden gewann Jason Joseph (LC Therwil) den Final in 7,60 Sekunden. Damit kam er seiner Saisonbestzeit von letzter Woche in Magglingen (7,55) sehr nahe und blieb erneut unter der Limite für die Hallen-WM (7,62).