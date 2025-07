Legende: Nähert sich ihrer alten Form Ajla Del Ponte. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Del Ponte mit guter Zeit in Kortrijk

Ajla Del Ponte schöpft auf ihrem beschwerlichen Weg zurück wieder Hoffnung. Die Olympia-Fünfte von 2021 über 100 m lief am Samstag in Kortrijk fast so schnell wie zuletzt vor drei Jahren. Die immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Tessinerin senkte bei dem internationalen Meeting in Belgien in 11,29 Sekunden ihre Jahresbestzeit um zwei Zehntel. Seit den Schweizer Meisterschaften 2022 in Zürich (11,26) war sie nicht mehr unter 11,30 Sekunden geblieben. Mit 11,29 belegte sie am Samstag in Belgien den 4. Platz und ist damit die viertschnellste Schweizerin in dieser Saison. Ihre persönliche Bestleistung von 10,90 hat Del Ponte im August 2021 aufgestellt.