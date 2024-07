Legende: Läuft in der Schweiz einen neuen Europarekord Femke Bol (NED) verbesserte in La Chaux-de-Fonds den Kontinentalrekord über 400 Meter Hürden. Keystone/Anthony Anex

400 m Hürden: Bol stellt Europarekord auf

Die Niederländerin Femke Bol hat am Sonntag am internationalen Resisprint-Meeting in La Chaux-de-Fonds den Europarekord über 400 m Hürden auf 50,95 Sekunden verbessert. Die 24-jährige Bol, die unter dem Freiburger Laurent Meuwly trainiert, unterbot ihren im Juli 2023 in London aufgestellten Kontinentalrekord um genau eine halbe Sekunde. Die Weltmeisterin von 2023 und Vizeweltmeisterin von 2022 lief die drittschnellste 400-Meter-Hürdenzeit der Geschichte. Nur Sydney McLaughlin-Levrone war noch schneller: Die Amerikanerin lief bei den jüngsten US-Auswahlen 50,65 Sekunden und verbesserte damit den bereits von ihr gehaltenen Weltrekord um drei Hundertstel.

03:48 Video Archiv: 5. EM-Gold für Femke Bol: Niederländische Staffel triumphiert Aus Sport-Clip vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.

100 m: Kambundji verpasst Schweizer Rekord knapp

Mujinga Kambundji lief über die 100 Meter in La Chaux-de-Fonds eine starke Zeit von 10,90 Sekunden. Damit war sie 1 Hundertstelsekunde langsamer als bei ihrem Schweizer Rekord vor zwei Jahren. Diesen hatte sie an den Schweizer Meisterschaften 2022 aufgestellt. Hinter ihr wurde Salome Kora in 10,95 Sekunden Zweite und wurde damit zur dritten Schweizerin, die die 100 Meter in unter 11 Sekunden absolvierte.