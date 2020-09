Legende: Zieht einen Schlussstrich Nicole Büchler. Keystone

Büchler erklärt Rücktritt

Stabhochspringerin Nicole Büchler beendet im Alter von 36 Jahren ihre Karriere. Die Bielerin ist eine der erfolgreichsten Schweizer Leichtathletinnen der vergangenen 20 Jahre. 2016 war Büchlers bestes Jahr. An den Olympischen Spielen in Rio belegte sie Platz 6. In jener Saison stellte sie mit 4,80 m in der Halle und mit 4,78 m im Freien auch die bis heute gültigen Schweizer Rekorde auf. An der Hallen-WM in Portland im US-Bundesstaat Oregon wurde sie mit 4,80 m Vierte. In den letzten Jahren wurde Büchler mehrmals durch Verletzungen zurückgeworfen.

World Athletics kritisiert Wahl von Tichon

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) hat die Wahl des ehemaligen Hammerwerfers und überführten Dopingsünders Iwan Tichon zum Präsidenten des nationalen Verbandes in Belarus kritisiert. Es könne in der heutigen Zeit «niemand, der eine Dopingstrafe erhalten hat, eine offizielle Position in den Verbänden oder Strukturen von World Athletics innehaben», sagte ein Sprecher dem Branchendienst insidethegames.biz. Tichon sind etwa die Hälfte seiner Erfolge wegen Dopings aberkannt worden.