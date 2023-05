Legende: Die Reha verlief besser als geplant Ajla Del Ponte kann bereits wieder ins Geschehen eingreifen. Keystone/Jean-Christophe Bott (Archiv)

Del Ponte gibt Comeback

Ajla Del Ponte kehrt bereits am Pfingstwochenende ins Wettkampfgeschehen zurück. Die Tessiner Sprinterin wird am Samstag und Montag an den Meetings in Oordegem (Belgien) und Tilburg (Niederlande) teilnehmen. Für Del Ponte kommt die Rückkehr früher als erwartet, nachdem sie im Dezember wegen eines dreifachen Stressbruchs am Schienbein operiert werden musste. «Ich dachte, ich würde erst in der zweiten Hälfte des Sommers wieder an Wettkämpfen teilnehmen können», sagte die 26-Jährige gegenüber RSI. Die Olympia-Fünfte von Tokio über 100 m wird auch an der Athletissima Lausanne am 30. Juni dabei sein, die zur Diamond League gehört.