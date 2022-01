Legende: Müssen sich einige zusätzliche Tage gedulden Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji. Keystone

Sprinterinnen: Start zur Hallensaison verspätet

Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji müssen ihren ersten Auftritt in der Hallensaison verschieben. Die Tessinerin erlitt einen kleinen Riss im Gesässmuskel. Statt dieses Wochenende in Magglingen will die amtierende 60-m-Europameisterin erstmals am 3. Februar in Ostrava starten. Kambundji wurde Anfang Woche positiv auf Corona getestet. Die Bernerin kann allerdings schon am Sonntag (statt ursprünglich geplant am Freitag) in Magglingen wieder starten.