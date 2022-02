Sprint: Verletzung zwingt Del Ponte zu Pause

Keine Hallen-Weltmeisterschaft für Ajla Del Ponte: Die Tessinerin muss verletzungsbedingt für die gesamte Indoor-Saison forfait erklären. Eine Sehnenentzündung im Oberschenkel, die ihr bereits in den letzten Wochen das Leben schwer machte, zwingt die 25-Jährige zu diesem Schritt. Statt an der Hallen-WM in Belgrad (18. – 20. März) teilzunehmen, wird sie sich also auf die Wettkämpfe unter freiem Himmel konzentrieren müssen.