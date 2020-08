Legende: Für die Leichtathleten entfällt eine weitere Startmöglichkeit Stabhochspringer Armand Duplantis. imago images

Weiteres Meeting der Diamond League abgesagt

Der Leichtathletik-Kalender dünnt sich weiter aus. Ein zweites in China geplantes Meeting der Diamond League kann in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr stattfinden, wie der Weltverband World Athletics bekannt gab. Eigentlich hätte der Event am 17. Oktober über die Bühne gehen sollen, jetzt wird er voraussichtlich 2021 nachgeholt. Der Ort steht noch nicht fest. Damit endet die Diamond-League-Saison bereits am 25. September in Doha. Schon 7 von 15 geplanten Meetings mussten abgesagt werden.