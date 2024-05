Legende: Hatte in Ostrava die schnellsten Beine Ditaji Kambundji (Mitte). imago images/CTK Photo

Ditaji Kambundji siegt in Ostrava

Anderthalb Wochen vor dem Auftakt der EM in Rom (7. bis 12. Juni) lieferte Ditaji Kambundji einen weiteren Beweis ihrer starken Verfassung. Die U23-Europameisterin gewann in Ostrava die 100 m Hürden in 12,68 Sekunden. Nach einem verhaltenen Start setzte sich Ditaji Kambundji bei einem Gegenwind von 0,6 m/s souverän durch. Erst einmal – bei ihrem grossartigen Sieg am Diamond-League-Meeting in Doha in 12,49 – ist die EM-Dritte von 2022 die 100 m Hürden in diesem Jahr schneller gelaufen. Ihre ältere Schwester Mujinga Kambundji wurde am Golden Spike, dem wichtigsten Meeting auf tschechischem Boden, über 100 m in 11,27 Sekunden Vierte.

Zwangspause für Stabhochspringer Braz

Stabhochsprung-Olympiasieger Thiago Braz wurde wegen eines Vergehens gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für 16 Monate gesperrt. Das teilte die Unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes am Dienstag mit. Beim Goldmedaillengewinner von 2016 in Rio und Dritten von 2021 in Tokio wurde in einer Probe Ostarin nachgewiesen. Der 30-jährige Brasilianer wird damit die Sommerspiele in Paris verpassen.