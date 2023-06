Legende: Überzeugte in den Niederlanden Ditaji Kambundji. Imago/Chai v.d. Laage

Saisonbestleistung von Ditaji Kambundji

Die Hürdensprinterin Ditaji Kambundji lieferte beim internationalen Meeting in Hengelo die beste Leistung aus Schweizer Sicht: In 12,78 Sekunden lief die EM-Dritte von München 2022 die viertbeste Zeit ihrer Karriere. Die Bernerin senkte ihren Saisonbestwert um 8 Hundertstel und kam auch bis auf 8 Hundertstel an ihre persönliche Bestleistung (12,70) heran. Den Sieg holte sich die Amerikanerin Nia Ali in 12,61 Sekunden, Kambundji wurde Dritte.