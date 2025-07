Legende: Weiter siegreich unterwegs Ditaji Kambundji, hier nach ihrem Erfolg in Luzern Mitte Juli. Imago/Beautiful Sports

Kambundji schlägt Visser erneut

Ditaji Kambundji ist beim Meeting in Berlin ein feiner Erfolg gelungen. Über 100 m Hürden verwies die Bernerin die Olympia-Vierte Nadine Visser in 12,52 Sekunden auf Platz 2. Kambundji und die Niederländerin liefern sich auf europäischem Niveau derzeit einen engen Kampf um die Nummer 1. Dabei hat die Schweizerin die Nase vorne. Sie gewann vor Visser bereits Gold an der Hallen-EM in Apeldoorn und führt auch in der Saisonbestenliste mit 12,43 sechs Hundertstel vor der 30-Jährigen aus Hoorn.